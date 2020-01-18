Магас, , 16:24 — REGNUM Сотрудников полиции, которые 31 декабря в Магасе подверглись нападению злоумышленников, в ведомственном госпитале навестили начальник Главного управления МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу (ГУ МВД России по СКФО) генерал-полковник полиции Сергей Бачурин и глава министерства внутренних дел по Ингушетии генерал-майор полиции Михаил Коробкин. Об этом 18 января сообщает пресс-служба ГУ МВД России по ГУ МВД России по СКФО.

«Врачи отмечают положительную динамику состояния пострадавших», — говорится в сообщении.

Отмечается, что руководители ведомств выразили пожелания скорейшего выздоровления полицейским и возвращения в строй.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 31 декабря 2019 года в столице Ингушетии городе Магасе пост ДПС подвергся нападению злоумышленников. Трое преступников на автомобиле, приблизившись к посту ДПС, открыли стрельбу из автоматического оружия по сотрудникам полиции. Полицейские были вынуждены открыть ответный огонь по нападавшим. В результате перестрелки погиб один полицейский, трое сотрудников пострадали.

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