Луганск, 18 января 2020, 16:00 — REGNUM Более ста военнослужащих ВСУ из оперативно-тактической группировки «Север» стали пациентами лечебных учреждений из-за употребления в пищу некачественных продуктов. Об этом 18 января сообщил офицер управления Народной Милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.
Офицер также напомнил, что данное положение вещей зафиксировано вопреки тому, что в 2019 году в ходе специальной проверки министерства вооруженных сил Украины было выявлено более 200 тонн некачественных продуктов и более 160 тысяч просроченных сухих пайков. Фиксация фактов кражи продуктов и дальнейшей их реализации местным жителям продолжается дальше.
Как сообщало ИА REGNUM, из одной из военных частей в так называемой зоне ООС из-за неуставных отношений сбежали трое военных вооруженных сил Украины.