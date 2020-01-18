Луганск, , 16:00 — REGNUM Более ста военнослужащих ВСУ из оперативно-тактической группировки «Север» стали пациентами лечебных учреждений из-за употребления в пищу некачественных продуктов. Об этом 18 января сообщил офицер управления Народной Милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.

«По информации от местных жителей с территории, временно подконтрольной киевским властям, с 1 января текущего года в лечебные учреждения поступили более 100 человек из ОТГ «Север» с диагнозами «дизентерия» и «кишечная инфекция», — сообщил офицер НМ.

Офицер также напомнил, что данное положение вещей зафиксировано вопреки тому, что в 2019 году в ходе специальной проверки министерства вооруженных сил Украины было выявлено более 200 тонн некачественных продуктов и более 160 тысяч просроченных сухих пайков. Фиксация фактов кражи продуктов и дальнейшей их реализации местным жителям продолжается дальше.

«Командиры соединений в зоне карательной операции продолжают закупать заведомо некачественные продукты по низким ценам ради личного обогащения, не считаясь со здоровьем личного состава», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, из одной из военных частей в так называемой зоне ООС из-за неуставных отношений сбежали трое военных вооруженных сил Украины.