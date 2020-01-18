Москва, , 16:00 — REGNUM Четырёхлетняя девочка получила травмы после того, как её ногу засосало в сливную трубу в аквапарке на территории комплекса «Лужники» в Москве. Об этом 18 января сообщил портал «Регион online» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сообщается, что ребёнок плавал в бассейне вместе с родителями, когда его нога попала в отверстие сливной трубы. Родители успели оперативно отреагировать и вытащить девочку из воды.

Родители самостоятельно отвезли ребёнка в больницу. В каком состоянии находится ребёнок, не сообщается.

По данным портала, в связи с инцидентом бассейн будут проверять специалисты на предмет соблюдения техники безопасности. Официальных комментариев по поводу ЧП от компетентных органов не поступало.

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