Чита, , 15:58 — REGNUM Машинист скончался в результате наезда на него тепловоза в Чите Об этом 18 января сообщает пресс-служба следственного управления следственного комитета по Забайкальскому краю.

Информация о теле мужчины, являвшегося сотрудником одного из цехов ТЭЦ-2, поступило в правоохранительные органы 17 января около 21:00 (15:00 мск). Признаков криминального характера в произошедшем выявлено не было.

Следователями был проведён комплекс процессуальных и иных действия на теплоэлектроцентрали. Были опрошены очевидцы, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти.

По предварительным данным, 52-летний мужчина, работавший машинистом тепловоза, погиб в результате наезда тепловоза из-за несоблюдения техники безопасности. В настоящее время идёт изучение обстоятельств гибели машиниста, изымается необходимая документация, записи с камер видеонаблюдения, опрашивается руководство ТЭЦ-2.

Ранее ИА REGNUM сообщало о возбуждении уголовного дела по факту гибели горняка на предприятии в Оренбургской области.

Читайте ранее в этом сюжете: Возбуждено уголовное дело по факту гибели горняка на ГОКе в Оренбуржье