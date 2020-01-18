Луганск, , 15:57 — REGNUM Трое военнослужащих вооруженных сил Украины покинули военную часть в районе населенного пункта Кряковка. Об этом 18 января сообщил офицер Управления Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.

По данным разведки, инцидент произошел 16 января и стал результатом неуставных взаимоотношений военных. Известно также, что обнаружилось отсутствие трех автоматов АК-74 и боевых комплектов к данному вооружению. Командование бригады, которую покинули боевики, организовало поиск сбежавших. При этом в вышестоящий штаб о данном инциденте доложено не было.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в управлении НМ ЛНР не исключили, что снижение призывного возраста на Украине с 20 лет до 18 лет, указ о котором был накануне подписан Зеленским, произошло ввиду низкого уровня укомплектованности украинской армии.

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