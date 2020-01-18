Кизляр, Дагестан, , 15:37 — REGNUM Количество госпитализированных пациентов с острой кишечной инфекцией (ОКИ) в дагестанском городе Кизляре возросло до 133 человек. Об этом 18 января сообщили в в пресс-службе Министерства здравоохранения республики Дагестан.

«В ЦГБ (Центральной городской больнице — Ред.) Кизляра остаются на лечении 133 человека. Среди госпитализированных 70 детей», - говорится в сообщении.

Уточняется, что степень тяжести здоровья больных оценивается как легкая и средняя. Лиц, находящихся в тяжелом состоянии, нет. Всем поступившим на лечение оказывается медицинская помощь в полном объеме.

В ведомстве отмечают, что на данный момент в городе организованы обходы жителей для выявления заболевания. Кроме этого, предпринимаются профилактические меры (фрагирование и вакцинация) по предупреждению развития бактериологических и вирусных заболеваний среди детей.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 14 января в Минздраве Дагестана сообщили о вспышке кишечной инфекции в городе Кизляре. В СК РФ по республике 15 января возбуждено уголовное дело после отравления жителей города Кизляра загрязненной питьевой водой. Расследование ведется по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей.

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