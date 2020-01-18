Донецк, , 15:35 — REGNUM Командование вооруженных сил Украины скрывало факт потери четырех украинских военных, расследование обстоятельств смерти которых было начато после публикации соответствующей информации в средствах массовой информации. Об этом 18 января сообщается в докладе представителя управления Народной Милиции Донецкой Народной Республики.

Сокрытие гибели украинских военных командованием ВСУ произошло в 130-м отдельном разведывательном батальоне, 93-й отдельной механизированной бригаде, 28-й отдельной механизированной бригаде и 92-й отдельной механизированной бригаде, где в январе 2020 года погибли четверо военнослужащих. Фамилии погибших украинских военных Дичек, Рацун, Довженко и Кучкин.

Как сообщало ИА REGNUM, трое боевики ВСУ, один из которых офицер, ограбили дом местного жителя, который был в больнице.