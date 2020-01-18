Донецк, , 15:27 — REGNUM Офицер и двое сержантов 128-й бригады вооруженных сил Украины были задержаны после того как ограбили дом местного жителя, который на момент ограбления находился в больнице. Об этом 18 января сообщается в докладе представителя управления Народной Милиции Донецкой Народной Республики.

Инцидент произошел 17 января в населенном пункте Павловка. После того, как боевики были доставлены в комендатуру, расположенную в населенном пункте Волноваха, туда прибыл командир 128-й бригады. Командир побеседовал с военным комендантом, после чего задержанных отпустили.

Как сообщало ИА REGNUM, боевики ВСУ заминировали дорогу, по которой ежедневно передвигаются мирные жители. Речь шла об участке между населенными пунктами Пищевик и Верхнешироковское.

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