Париж, , 15:26 — REGNUM Возгорание произошло рано утром в знаменитом ресторане La Rotonde в Париже. Об этом 18 января сообщает телеканал BFMTV.

Пожар в ресторане вспыхнул около 05:00 по местному времени. Пожарные получили сигнал о возгорании благодаря сработавшей сигнализации. По предварительным данным, на момент приезда пожара в здании наблюдалось сразу несколько очагов возгорания.

Для ликвидации возгорания пожарным понадобилось около двух часов. В результате пожара был нанесён значительный ущерб обстановке ресторана, выполненной в 1903 году в стиле «ар деко». Общая площадь пожара составила около 10 кв. метров. Администрация ресторана полагает, что на восстановление интерьера может уйти несколько недель.

Прокуратура Парижа начала расследование обстоятельств и причин возникновения пожара. В качестве одной из версий произошедшего рассматривается поджог. По данным телеканала, сотрудники полиции обнаружили разбитое окно на первом этаже ресторана .

Напомним, ресторан La Rotonde стал знаменит с 20-х годов XX века. В это время здесь часто проходили встречи известных скульпторов, художников, музыкантов и писателей. Ресторан посещали Пабло Пикассо, Амедео Модильяни, Марк Шагал, Анатоль Франс. Здесь были Лев Троцкий, Анна Ахматова, и Владимир Маяковский, Казимир Малевич, Морис Равель. На столах в ресторане стоят таблички с именами известных людей, посещавших ресторан.

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