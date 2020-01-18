Днепропетровск, Украина, , 15:18 — REGNUM Пожар в ангаре на складе с автомобильными запчастями произошел в Новоалександровке Днепропетровской области, сообщает 18 января издание «Информатор».

Пожару присвоили четвертую степень сложности ввиду того, что огонь быстро распространялся по помещению, а также из-за того, что поблизости было мало источников с с водой, что затрудняло борьбу пожарников с огнем.

На место пожара сотрудники ГСЧС выехали в 9:15 (10:15 мск), однако окончательно справится с пожаром им удалось лишь в 11:00 (12:00 мск).

Все, что находилось в помещении склада было уничтожено огнем. Площадь пожара составила 400 квадратных метров. Причины возгорания в данный момент устанавливаются сотрудниками правоохранительных органов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Мариуполе горел вагон пассажирского поезда.

Читайте также: В Мариуполе сгорел вагон пассажирского поезда