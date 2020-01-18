Коломна, Московская область, , 15:25 — REGNUM В селе Коробчееве Коломенского района Московской области произошло возгорание площадью 250 кв. метров на строительном рынке. Об этом 18 января сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы Подмосковья.

Отмечается, что пожар возник вследствие воспламенения восьми контейнеров, находящихся на территории рынка. На данный момент возгорание ликвидировано, службы выясняют обстоятельства происшествия.

Информация о жертвах или пострадавших не поступала.

Ранее ИА REGNUMсообщало, что 15 января произошел пожар в сельском магазине в городском округе Мытищи в Подмосковье. Площадь возгорания также составила 250 кв. метров.

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