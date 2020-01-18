Реутов, Московская область, , 14:45 — REGNUM Восемь постояльцев дома престарелых отравились едой в подмосковном Реутове. Об этом 18 января сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области.

Восемь человек почувствовали себя плохо и были госпитализированы. Состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести. У всех пострадавших были взяты анализы, после лабораторных исследований будут сделаны выводы о причинах ЧП.

Как пояснили журналистам в пресс-службе Минсоцразвития по региону, питание в дом престарелых доставлялось сторонней организацией, собственной столовой в учреждении нет. В случае необходимости будет проведена проверка поставщика.

Кроме того, для выяснения обстоятельств произошедшего, на место ЧП выехали специалисты Роспотребнадзора.

Ранее ИА REGNUM сообщало о случае массового отравления в Дагестане. За десять дней здесь было госпитализировано с острой кишечной инфекцией 124 человека.

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