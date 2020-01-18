Тбилиси, , 15:59 — REGNUM Троих граждан Турции, подозреваемых в вымогательстве, задержала полиция в Западной Грузии. Об этом 18 января сообщает грузинское МВД.

По данным следствия, задержанные похитили своего 33-летнего соотечественника в Батуми и выехали с ним на автомобиле в Тбилиси. В пути злоумышленники позвонили брату похищенного и потребовали у него выкуп в размере $130 тыс. В противном случае его угрожали убить.

Сообщается, что похитителей задержали до приезда в Тбилиси, в селе Шухути. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей «вымогательство, совершенное группой лиц в целях получения денег в крупном размере». Максимальное наказание за данное преступление предусматривает лишение свободы сроком до семи лет.