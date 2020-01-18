Париж, , 14:44 — REGNUM Три человека пострадали в результате взрыва в жилом доме на юго-западе Франции. Об этом 18 января сообщает телеканал BFMTV.

Взрыв в доме с последующим пожаром произошёл около 08:30 по местному времени в центре города Льежа в департаменте Верхняя Вьенна. В результате взрыва дом был полностью уничтожен, пострадали три человека. Пострадавшие были госпитализированы, двое из них находятся в критическом состоянии.

Отмечается, что при взрыве пострадали соседние дома. На месте происшествия работают пожарные и спасатели, вокруг квартала была создана зона безопасности и отключен газ. Жители соседних домов эвакуированы и временно размещены в здании расположенного рядом с кварталом детского сада.

Причина и обстоятельства взрыва устанавливаются. По предварительной версии, причиной ЧП могла стать утечка бытового газа.

Ранее ИА REGNUM сообщало о возбуждении прокуратурой в Болгарии уголовного дела о поджоге в связи с взрывом в жилом многоквартирном доме в Варне, в результате которого погибли два человека, пострадали 18.

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