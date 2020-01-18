Иерусалим, , 14:00 — REGNUM Женщина, вооружённая ножом, была арестована пограничниками в Старом городе Иерусалима в Израиле. Об этом 18 января сообщает пресс-служба израильской полиции.

Сообщается, что женщина 50-ти лет была задержана возле Дамасских ворот в Иерусалиме, которая угрожала ножом бойцам пограничной полиции. Пострадавших в результате инцидента не было.

В настоящее время задержанная помещена под стражу. В ближайшее время ей придётся ответить на вопросы следователей.

12 января в Старом городе Иерусалима были приняты повышенные меры безопасности из-за беспорядков на Храмовой горе, которыми закончилась молитва мусульман. Для разгона толпы израильским силам безопасности пришлось применить специальные средства.

Ранее ИА REGNUM сообщало о срабатывании на юге Израиля сирены, извещающей о ракетном нападении.

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