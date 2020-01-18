Пермь, , 14:00 — REGNUM Информация о минировании поезда дальнего следования N 099 «Владивосток — Москва», следовавший через Пермь, не подтвердилась. Об этом 18 января сообщили в Министерстве территориальной безопасности Пермского края.

«Сегодня утром в дежурные службы Пермского края поступила информация об угрозе взрывов в одном из поездов, проходящих через станцию Пермь II. Правоохранительные органы провели проверку. Информация об угрозе взрыва не подтвердилась», — цитирует портал 59.ru заявление пресс-службы ведомства.

Напомним, утром 18 января в социальных сетях появилась информация о том, что пассажиры поезда N 099, следовавшего через станцию Пермь II, были эвакуированы в связи с возможным минированием состава. Так же сообщалось, что железнодорожное движение через вокзал в Перми было временно приостановлено.

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