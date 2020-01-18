Салехард, , 13:57 — REGNUM Три человека погибли в результате пожара в дачном доме рядом с посёлком Солнечный под Сургутом. Об этом 18 января сообщает пресс-служба прокуратуры Ханты-Мансийского автономного округа.

По данным ГУ МЧС по региону, пожар произошёл рано утром в 20 км от посёлка Солнечный в садово-огородническом товариществе «Победит-1». Огонь был ликвидирован пожарными через два часа после получения информации о возгорании.

В результате пожара погибли три человека. По предварительным данным, среди погибших был один ребёнок. По поручению прокурора ЯНАО Евгения Ботвинкина была организована проверка по факту пожара, приведшего к гибели людей.

В прокуратуре отметили, что будет проведено «всестороннее и тщательное» выяснение причин и обстоятельств возникновения пожара. В проверку будет включена оценка своевременности реагирования экстренных служб.

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