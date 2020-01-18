Тбилиси, , 16:01 — REGNUM Гражданина Ирана в возрасте 22 лет, подозреваемого в разбойном нападении на пункт обмена валюты, задержала полиция в Тбилиси. Сообщение об этом было размещено 18 января на сайте МВД Грузии.

По данным следствия, задержанный 15 января пришел в обменный пункт в центре грузинской столицы вместе с сообщниками. Там они напали на сотрудника отделения и похитили деньги.

Сообщается, что иранца задержали уже через несколько минут после нападения. Были ли при нем похищенные деньги, не сообщается. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».