Хабаровск, , 13:19 — REGNUM Около 700 человек были эвакуированы из-за сообщений о взрывных устройствах. заложенных в зданиях железнодорожного вокзала и аэропорта города Хабаровска. Об этом 18 января сообщил журналистам представитель управления на транспорте МВД РФ по Дальневосточному федеральному округу.

Информация о возможности взрыва в зданиях аэропорта и железнодорожного вокзала поступила днём 18 января. Из здания аэропорта было эвакуировано около 500 пассажиров и сотрудников воздушной гавани, из здания вокзала — около 170 человек.

Здания аэропорта и вокзала были проверены специалистами в течение часа. Никаких опасных устройств в обеих зданиях обнаружено не было.

В настоящее время аэропорт и железнодорожный вокзал в Хабаровске работают в штатном режиме.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что депутаты Законодательной думы Хабаровского края предложили повысить размер штрафов для любителей «минировать» здания.

Читайте ранее в этом сюжете: В Хабаровске предложили увеличить штрафы для лжетеррористов