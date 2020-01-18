Ереван, , 13:05 — REGNUM Возгорание произошло в здании Дома печати в центре Еревана. Об этом 18 января сообщает пресс-служба МЧС Армении.

Сигнал о пожаре поступил в 11:47 (10:47 мск) на пульт дежурного службы 911. По предварительным данным, возгорание произошло на первом этаже многоэтажного здания.

В здании расположены офисы десятков редакций и телекомпаний. В настоящее время проводится эвакуация граждан из здания.

На место происшествия прибыли четыре пожарных расчёта и оперативная группа для организации спасательных работ. Причины и обстоятельства возникновения пожара устанавливаются. Информация о пострадавших не поступала.

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