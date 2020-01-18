Покровское, , 13:03 — REGNUM В вагоне пассажирского поезда, который находился на запасной колее в так называемом отстойнике, в Приморском районе города Мариуполь, произошел пожар. Об этом сообщили 18 января в пресс-службе регионального управления государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Сообщение о случившемся пожаре поступило сотрудникам ГСЧС 17 января в 23:40 (18 января 00:40 мск). К 23:56 (00:56 мск) пожарникам удалось локализовать пожар, а в 00:35 (01:35 мск) — ликвидировать. Пострадавших в ходе происшествия нет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Сумской области произошло возгорание кабины дизель-поезда.

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