Салехард, , 13:03 — REGNUM Двое сотрудников полиции и иностранный гражданин, которого предполагалось выдворить из страны, погибли в результате ДТП в Ямало-Ненецком АО. Об этом 18 января сообщает ГУ МВД по региону.

Согласно уточнённым данным, авария произошла около 05:00 (03:00 мск) на трассе Сургут — Салехард, возле посёлка Старый Надым. По предварительным данным, водитель автомобиля Mazda совершил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся со служебным автомобилем Lada Granta, принадлежащим отделу МВД в городе Губкинском.

В результате ДТП скончались на месте два сотрудника полиции и гражданин из страны ближнего зарубежья, находившиеся в служебном автомобиле. Уточняется, что полицейские находились при исполнении служебных обязанностей и доставляли мигранта в центр временного содержания граждан в Надыме для последующего выдворения из страны.

Водитель и два пассажира автомобиля Mazda получили травмы и были госпитализированы в больницу города Надыма. По факту ДТП проводится служебное расследование представителями ГУ МВД по региону.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели трёх человек в результате ДТП с участием двух легковых автомобилей в Ямало-Ненецком АО.

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