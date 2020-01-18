Киев, , 13:03 — REGNUM В пресс-службе операции объединенных сил опровергли информацию о запланированном минировании побережья Азовского моря. Соответствующее заявление было опубликовано 18 января в пресс-службе ООС в социальной сети Facebook.

ИА REGNUM напоминает, ранее в пресс-службе операции объединенных сил было опубликовано сообщение о проведении учений. В заключительной части сообщения говорилось следующее: «Уже скоро для корабельно-катерной группы будет спланирован выход в море для установления минных полей вдоль десантно опасного участка побережья Азовского моря». В прочем, данная часть сообщения была удалена пресс-службой ООС, но украинские средства массовой информации успели сделать скриншот данной записи до ее удаления, опубликовав сообщение командования ООС в первоначальном виде.

В ООС по этому поводу уточнили, что мероприятия по боевой подготовке корабельно-катерного состава тактической группы «Тритон» носят исключительно учебно-тренировочный характер и не предусматривают действий, связанных с реальным минированием акватории Азовского моря.