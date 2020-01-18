Могадишо, , 12:11 — REGNUM Атаки террористической организации «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на две военные базы отразили военные в Сомали. Об этом 18 января сообщает издание Garowe Online.

Первое нападение террористов на военную базу произошло в ночь на 17 января в провинции Средняя Шабеле возле деревни Хаджи Али. В результате ожесточённого боя были ликвидированы 16 террористов, погибли четверо военнослужащих. Военным удалось восстановить контроль над данным районом. В свою очередь, боевики заявили о захвате деревни и семерых убитых военных.

Вторая атака террористов произошла в ночь на 18 января на военную базу в центральной части Сомали, рядом с городом Афгойе, примерно в 30 км от столицы Сомали, Могадишо. По информации представителя армии Сомали Османа Адена, в результате боя нападавшие боевики получили ранения. Информация о погибших среди военнослужащих не поступала.

Ответственность за атаки взяла на себя экстремистская террористическая организация «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Сообщается, что за последнее время армии Сомали удалось отбить у боевиков несколько ключевых районов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о взрыве заминированного автомобиля возле отеля в городе Галькайо в Сомали. В результате взрыва погибли семь мирных жителей, десятки получили ранения.

Читайте ранее в этом сюжете: В Сомали прогремел взрыв, есть жертвы