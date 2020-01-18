Уфа, , 12:12 — REGNUM Мужчину в Уфе подозревают в избиении своего знакомого, в ходе которого последний впал в кому. Об этом 18 января сообщает пресс-служба МВД РФ по Башкирии.

По предварительной версии, конфликт между мужчинами возник при совместном распитии алкогольных напитков. В ходе ссоры подозреваемый избил своего 48-летнего знакомого, проживающего в Уфе. Потерпевшего, впавшего в кому, доставили в больницу, где врачи диагностировали у него ушиб головного мозга.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 111 УК РФ.

Сообщается, что стражи порядка установили обстоятельства произошедшего и доставили в полицию 21-летнего подозреваемого, где он дал признательные показания.

Расследование уголовного дела продолжается.

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