Кемерово, , 12:11 — REGNUM Пропавший в Кузбассе подросток 14-ти лет, который мог нуждаться в медицинской помощи из-за заболевания, был найден в городе Новокузнецке. Об этом 18 января сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.

К розыску пропавшего 16 января в селе Калачево подростка были подключены экипажи сотрудников полиции, инспектора ПДН, сотрудники уголовного розыска, участковые уполномоченные полиции.

Кроме того, ориентировка на пропавшего мальчика была распространена в СМИ, а также направлена в органы внутренних дел по Кемеровской области. Подросток был обнаружен сотрудниками полиции в городе Новокузнецке. Противоправных действий в отношении него не совершалось.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают обстоятельства инцидента. Подросток был помещён в социальное учреждение. В отношении законных представителей ребёнка был составлен протокол об административном правонарушении за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних, которая предусматривает штраф в размере 500 рублей.

Ранее ИА REGNUM сообщало об исчезновении в Кемеровской области 14-летнего подростка, который из-за заболевания мог нуждаться в медицинской помощи.

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