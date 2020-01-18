Тбилиси, , 15:57 — REGNUM Работника мэрии Ниноцминдского муниципалитета в Грузии, занимающегося управлением имуществом, задержали по подозрению во взяточничестве. Об этом 18 января сообщает Служба государственной безопасности Грузии на своем сайте.

Следствие полагает, что чиновник договорился с двумя жителями Грузии, что за 30 000 лари (около $10 400 по курсу) они смогут пользоваться пастбищем, которое принадлежит муниципалитету. Его задержали, когда он получал часть из той суммы в размере 3000 лари.

Сообщается, что возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей получение взятки в крупном размере. Максимальное наказание за данное преступление — лишение свободы до 11 лет.