Красноярск, , 11:20 — REGNUM Сход второй за последние двое суток снежной лавины перекрыл движение на автодороге местного значения в Красноярском крае. Об этом 18 января сообщает ГУ МЧС по региону.

Информация о сходе снежной лавины поступила в ведомство в 12:40 (08:40 мск). Снежная масса сошла на 27-м километре автодороги Курагино — Черемшанка, в 230 километрах от Красноярска. Движение на автодороге ограничено, пострадавших нет.

На место происшествия выехали восемь человек и три единицы тяжёлой техники для расчистки автотрассы.

В этом же районе из-за схода снежной лавины, который произошёл 17 января, было ограничено движение автотранспорта. Общий объём снежной массы составил более 50 куб метров. Спасатели предупреждают водителей о необходимости быть внимательными за рулём, особенно в местах примыкания гор к автотрассе.

Ранее ИА REGNUM сообщало о сходе двух снежных лавин на автотрассу на Алтае.

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