Уфа, , 11:01 — REGNUM Трехлетний ребенок пострадал в дорожной аварии на трассе Стерлитамак-Раевский в Башкирии с участием двух легковых и двух грузовых автомобилей. Об этом 18 января сообщает главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов в своем блоге.

По его словам, вечером 17 января произошло ДТП на 51 км шоссе Стерлитамак-Раевский в Альшеевском районе республики.

Автомобиль «Нива», под управлением 36-летнего жителя Миякинского района столкнулся с автомобилем «Mazda Demio», который ехал в попутном направлении.

От удара «Mazda Demio» отбросило на два грузовых автомобиля марки КамАЗ.

В результате ДТП водитель отечественной легковушки был госпитализирован.

Отмечается, что в дорожном происшествии также пострадал трехлетний ребенок, который находился в салоне «Mazda».

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.

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