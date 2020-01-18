Надым, Ямало-Ненецкий АО, , 11:00 — REGNUM Три человека погибли, три пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей на автотрассе в Ямало-Ненецком АО. Об этом 18 января сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

Авария произошла около 06:00 (04:00 мск) на трассе Сургут — Салехард, недалеко от города Надым в Надымском районе. По предварительным данным, столкнулись легковой автомобиль Lada Granta и легковой автомобиль Mazda.

В результате аварии на месте происшествия от полученных травм скончались три человека, ещё трое пострадали. О состоянии пострадавших не сообщается.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все причины и обстоятельства аварии.

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