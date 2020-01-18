Самара, , 10:59 — REGNUM Предпринимателя в Самаре подозревают в даче взятки полицейскому. Об этом 17 января сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Самарской области.

По версии следствия, в декабре прошлого года подозреваемый передал полицейскому 20 тысяч рублей. Он надеялся, что за взятку сможет избежать ответственности за совершение административного правонарушения.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 291 УК РФ.

Расследование данного дела продолжается.

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