Уфа, , 10:57 — REGNUM Бывшего судебного пристава обвиняют в вымогательстве взятки в Уфе. Об этом 17 января сообщает пресс-служба следственного комитета Следственного управления РФ по Башкирии.

По версии следствия, обвиняемая, занимая должность судебного пристава, разыскивала имущество должника по исполнительному производству. Она обнаружила автомобиль должника, который стоял возле дома его знакомого. Судебный пристав без надлежащего оформления изъятия, организовала эвакуацию транспортного средства на специализированную стоянку.

Знакомый должника, который якобы пользовался автомобилем, потребовал от пристава сообщить причину его изъятия. На это пристав ответила, что машина будет возвращена за взятку в сумме 40 тысяч рублей. В противном случае транспортное средство будет передано на реализацию в счет погашения долга. На это предложение мужчина сначала согласился, но позже он обратился в органы правопорядка.

Судебный пристав была задержана после получения денег работником специализированной автостоянки, который выступил в качестве посредника.

По данному факту в отношении 37-летнего судебного пристава было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 285 УК РФ, ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 5 ст. 290 УК РФ.

В отношении 30-летнего работника стоянки было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч. 2 ст. 291.1 УК РФ.

Сообщается, что посредник признал свою вину, пристав свою вину не признала. Судебный пристав была уволена в связи с утратой доверия.

Материалы уголовного дела переданы в суд для рассмотрения по существу.

Читайте ранее в этом сюжете: Суд продлил арест двум сотрудникам ростовского филиала РЖД