Донецк, , 10:06 — REGNUM Боевиками вооруженных сил Украины пять раз за сутки был нарушен режим прекращения огня, сообщается 18 января в пресс-службе представительства Донецкой Народной Республики в СЦКК.

По территории Донецкой Народной Республики обстрелы велись из минометов калибра 120 мм, 82 мм, гранатометов РПГ, СПГ, а также из БТР и БМП. Суммарно ВСУ применили в ходе обстрелов 104 боевых припаса. Под обстрелами украинских силовиков оказались населенные пункты Горловка (поселок шахты Изотова), Зайцево Южное, Донецк (Жабичево), Старомихайловка.

Информации о жертвах среди мирного населения республики, а также разрушениях, в данный момент нет.

Как сообщало ИА REGNUM, ВСУ за предыдущие сутки трижды подвергли территорию ДНР обстрелам, в ходе которых по территории республики было выпущено 13 боевых припасов.

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