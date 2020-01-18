Бали, Индонезия, , 10:05 — REGNUM Туристка из Башкирии получила травмы в результате ДТП на острове Бали в Индонезии. Об этом 17 января сообщает пресс-служба главы Башкирии.

По сообщению пресс-службы ведомства, 27-летняя девушка, отдыхая на Бали, получила переломы и черепно-мозговую травму после наезда на нее мотоциклиста. Индонезийские врачи уже сделали ей одну экстренную операцию.

Отмечается, что глава Башкирии Радий Хабиров распорядился оказать помощь при транспортировке пострадавшей в Уфу. Об этом уже договорились с одной из авиакомпаний.

Сообщается, что на родине девушку встретят врачи и продолжат ее лечение.

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