Новосибирск, , 09:31 — REGNUM В Новосибирске в аэропорту «Толмачево» перед вылетом загорелся двигатель самолета А-321neo авиакомпании S7 Airlines. Об этом сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Самолет готовился совершить рейс Новосибирск-Камрань. При запуске загорелся один из двигателей самолет. Командир воздушного судна прервал запуск двигателей, была включена система пожаротушения. Возгорания было ликвидировано.

На борту самолета находились более 200 пассажиров. Все они были сняты с самолет и авиакомпания предоставила им гостиницы и питание.

Новосибирская транспортная прокуратура организовала проверку данного инцидента. будет установлено, соблюдалось ли законодательство о безопасности полетов, а также не нарушены ли права потребителей.

Вылет резервного самолета запланирован на ближайшее время.