Уфа, , 09:32 — REGNUM Один человек погиб во время пожара в садовом доме в Башкирии. Об этом 17 января сообщает пресс-служба республиканского ГУ МЧС РФ.

По сообщению пресс-службы ведомства, сообщение о возгорании в двухэтажном садовом домике в СНТ «Демский» Уфимского района поступило на пульт спасателям днем 17 января.

На место пожара были подняты по тревоге 11 огнеборцев на спецтехнике. Кроме этого на место происшествия прибыли врачи и полицейские.

Прибыв на место, спасатели зафиксировали открытое горение строения на площади 36 кв метров.

Отмечается, что во время тушения пожара огнеборцы обнаружили тело погибшего мужчины.

В настоящий момент следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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