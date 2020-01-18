Село Богучаны, Красноярский край, , 09:26 — REGNUM В Богучанском районе Красноярского края под лёд Ангары провалился моторизированный транспортёр легкого бронирования, в результате чего погиб мужчина. Об этом 17 января сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

Как предварительно установлено, трагедия произошла 15 января на реке Ангара, в 15 километрах западнее поселка Пинчуга. 40-летний водитель транспортёра перевозил рабочих по замёрзшей реке и, в результате его неосторожных действий, транспортёр провалился под лёд. Из него не смог выбраться рабочий ГФР АО «ПАНГЕЯ», который утонул. Остальные люди, находившиеся в транспортёре, спаслись.

Все обстоятельства произошедшего в настоящее время устанавливаются, проводится доследственная проверка.