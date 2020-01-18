Кингисепп, Ленинградская область, , 09:12 — REGNUM Дорожная авария с участием нескольких автомобилей и пешехода произошла утром 18 января на 110 км федеральной автодороги А-180 «Нарва», связывающей Санкт-Петербург с Эстонией. В результате ДТП погиб человек, трасса перекрыта, транспорт идет в объезд, на месте работает следственная группа.

Как сообщили в пресс-службе УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, около пяти часов утра в Кингисеппском районе Ленинградской области водитель автомобиля УАЗ вне зоны пешеходного перехода совершил наезд на пешехода — мужчину на вид 20−30 лет. После этого УАЗ выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком марки Renault, который также наехал на сбитого пешехода. Пострадавший скончался на месте.

В ФКУ Упрдор «Северо-Запад», отвечающем за федеральные трассы в регионе, сообщили, что в связи с этим ДТП движение по автодороге А-180 «Нарва» (Санкт-Петербург — граница с Эстонской республикой) полностью перекрыто сотрудниками ГИБДД.

«Транспорт направляется в объезд, через подъезд к МТП «Усть-Луга». Затора на участке нет», — отметили в учреждении.

Там добавили, что покрытие дороги на участке сухое, и претензий к дорожным службам по факту ДТП нет.