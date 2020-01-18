Солт-Лейк-Сити, США, 18 января 2020, 09:07 — REGNUM Четыре человека погибли в результате стрельбы в американском штате Юта на западе США. Об этом 18 января сообщает телеканал CNN со ссылкой на местную полицию.
Инцидент произошёл в доме в городе Грантсвилл в ночь на 18 января. Город Гранствилл находится примерно в 70 километрах на юго-запад от Солт-Лейк-Сити, в нём проживают около 11 тыс. человек.
По данным телеканала, в результате стрельбы погибли четыре человека, ещё один пострадал. Пострадавший госпитализирован, информация о его состоянии не сообщается.
Подозреваемый в стрельбе задержан, по данным полиции стрелявший действовал в одиночку. Начато расследование обстоятельств трагедии.
Ранее ИА REGNUM сообщало о пяти пострадавших в результате стрельбы, которую устроили двое злоумышленников в одной из парикмахерских города Чикаго в США.
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