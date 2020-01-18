Самара, , 09:08 — REGNUM Четырехлетнюю девочку в Уфе госпитализировали после ДТП с участием пешеходов. Об этом 18 января сообщает пресс-служба ГИБДД Уфы.

По сообщению пресс-службы ведомства, авария произошла вечером 17 января около дома № 4 по улице Степана Кувыкина.

Автомобиль «Лада Гранта», за рулем которого находился 36-летний водитель, ехал в сторону ул. С. Перовская. В какой-то момент он сбил двух пешеходов, которые переходили дорогу в неустановленном месте.

В результате ДТП получили травмы 33-летний мужчина и его 4-летняя дочь.

У мужчины диагностировали травмы ноги. Ему оказали медицинскую помощь и отпустили. Ребенок был госпитализирован с переломами.

Отмечается, что в момент ДТП девочка была на руках у своего отца.

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