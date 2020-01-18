Красноярск, , 08:37 — REGNUM 59-летний мужчина погиб в Красноярске при переходе дороги в неположенном месте, сообщает региональный портал Newslab.ru со ссылкой на региональную ГИБДД.

Трагедия произошла утром 18 января, неподалёку от дома 38 по улице Калинина.

Во время перехода дороги в неположенном месте мужчина благополучно пересёк первую полосу, где его пропустила ГАЗель, но потом попал под колёса автомобиля Chevrolet, водитель которого, молодой человек 25 лет, не успел среагировать и затормозить.

Попавший под колёса мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия.

По свидетельствам очевидцев, на этом месте автомобили, как правило, следуют на большой скорости, а пешеходы часто стараются перебежать дорогу.

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