Канберра, , 09:02 — REGNUM Сильные ливни обрушились на штат Квинсленд на восточном побережье Австралии. Об этом 18 января сообщает новостной портал News.com.au.

Метеорологи отмечают, что подобные ливни случаются на материке «раз в сто лет». Из-за рекордного количества осадков на территории штата перекрыты две основные автодороги. В некоторых населённых пунктах штата люди вынуждены передвигаться по улицам на лодках.

Начавшиеся из-за ливней паводки вызвали перебои в движении транспорта, часть автодорог затоплена, закрыты парки на юго-востоке штата. Ливни сопровождаются сильными порывами ветра. По данным метеорологов, наибольшее количество осадков, выпавших в течение суток в одном из районов штата составило 300 мм.

Осадки наблюдаются и в штате Новый Южный Уэльс, который ранее пострадал от пожаров. Ливни с грозами, вызвавшие наводнения в Квинсленде, постепенно смещаются в сторону Нового Южного Уэльса. Ожидается, что во время выходных дожди прольются во всех северных районах штата.

В то же время в южных районах Нового Южного Уэльса и в штате Виктория продолжаются лесные пожары. За несколько месяцев здесь жертвами пожаров стали 27 человек, погибло большое количество уникальной австралийской флоры и фауны. также зоологи отмечают, что животным, попавшим в район бедствия, нечем питаться из-за того, что пожар уничтожил большую часть травы и деревьев. На восстановление регионов власти Австралии планируют направить 1,4 млрд долларов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о дождях, начавшихся в штате Новый Южный Уэльс в Австралии.

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