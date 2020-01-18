Корсаков, Сахалинская область, , 08:01 — REGNUM Бетономешалка столкнулась с двумя легковыми автомобилями в Первой Пади Корсаковского района Сахалинской области, передает АСТВ.

Сообщается, что водитель бетономешалки выехал на встречную полосу, где столкнулся с проезжавшим автомобилем. В результате ДТП пострадала водитель легковушки. Затем у места происшествия остановилась иномарка Toyota Mark II, чтобы оказать помощь пострадавшей. Однако бетономешалка съехала с места и врезалась в припаркованную легковушку.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 18 января два легковых автомобиля столкнулись на улице Железнодорожной в Южно-Сахалинске. В результате аварии были пострадавшие, однако их число не сообщается.

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