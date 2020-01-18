Южно-Сахалинск, , 07:58 — REGNUM Два легковых автомобиля столкнулись в ночь на 18 января в Южно-Сахалинске, сообщает «Сахалин-инфо».

Сообщается, что ДТП произошло на улице Железнодорожной в районе 0:50 по местному времени (16:50 по московскому). В результате аварии были пострадавшие, но их число и степень тяжести травм не сообщается. В настоящее время выясняются подробности произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 января в Ростовской области столкнулись два легковых автомобиля. В результате аварии пострадали пять человек, среди них четверо — дети.

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