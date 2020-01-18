Киев, , 08:06 — REGNUM Пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского анонсировала на воскресенье, 19 января, проведение церемонии чествования памяти погибших в результате авиакатастрофы в Иране. Соответствующее сообщение было опубликовано 17 января на странице офиса президента Украины в социальной сети Facebook.

Памятное мероприятие состоится в международном аэропорту Борисполь. Его начало запланировано на 11:30 (12:30 мск). В пресс-службе украинского лидера также сообщили, что мероприятие будет транслироваться, трансляция должна начаться в 11:15 (12:15 мск).

ИА REGNUM напоминает, 8 января после вылета из аэропорта города Тегеран, потерпел крушение самолет украинской авиакомпании МАУ. 11 января власти Ирана заявили, что причиной крушения было то, что авиалайнер был ошибочно сбит иранскими военными, которые находились в состоянии боевой готовности.

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