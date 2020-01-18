Якутск, , 08:05 — REGNUM На мусорном полигоне Якутска у Вилюйского тракта уже более 20 часов проводится тушение пожара. Об этом 18 января сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия).

В настоящее время сотрудниками Якутского пожарно-спасательного гарнизона открытое горение ликвидировано, осуществляется проливка территории и тлеющего мусора. Для ограничения воздуха в зоны горения было завезено 1182 кубометров песка.

Сейчас площадь пожара ограничена 200 кв. метрами. Работы по тушению на полигоне продолжают проводить четыре человека и одна единица техники.

Напомним, что информация о пожаре на городском мусорном полигоне на 9-м километре Вилюйского тракта поступила в дежурную службу в 17 января в 15:15 по местному времени.

Директор МУП «Жилкомсервис» Валерия Билоус, в ведении которой находится объект, высказала предположение, что при 35-ти градусном морозе самовозгорание на свалке маловероятно и после окончательной ликвидации пожара будет проведено расследование причин произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 января жители поселения Колтуши во Всеволожском районе Ленинградской области устроили массовую акцию из-за мусорных полигонов, на которых регулярно сжигают отходы. Люди потребовали от чиновников ответа, по какой причине им в течение шести лет приходится терпеть запах горящих свалок неподалеку от жилых домов.

Читайте также: Под столицей Бурятии четвёртые сутки горит мусорный полигон

Читайте ранее в этом сюжете: «Мы в тупике»: жители Ленобласти устали терпеть горящие свалки в Колтушах