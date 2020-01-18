Лос-Анджелес, США, , 08:04 — REGNUM Судебный иск против авиакомпании Delta Air Lines, самолет которой аварийно сбросил авиационное топливо на несколько школ под Лос-Анджелесом, подали учителя начальной школы. Об этом 17 января сообщает телекомпания CNN.

В иске, поданном в Высший суд округа Лос-Анджелес, учителя обвиняют компанию в том, что пилоты её самолёта не предупредили авиадиспетчеров о намерении сбросить лишнее топливо перед экстренной посадкой.

Как утверждают учителя пострадавшей школы, если бы запрос на сброс топлива был бы озвучен, диспетчеры направили бы самолёт для экстренной посадки в другой аэропорт, и указали бы для сброса топлива безлюдный безопасный район.

Размер запрашиваемых компенсаций не уточняется.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 января по меньшей мере шестьдесят человек обратились за медицинской помощью после инцидента с самолетом, сбросившим авиатопливо на несколько школ в Кадахи, неподалёку от Лос-Анджелеса.

Инцидент произошёл с самолётом авиакомпании Delta Air Lines, выполнявшим рейс Лос-Анджелес — Шанхай, который вскоре после взлёта подал сигнал тревоги и вернулся в аэропорт, предварительно сбросив авиатопливо.

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