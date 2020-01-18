Токио, , 07:23 — REGNUM Вооруженные ножами преступники ворвались в ресторан в Японии и ранили трех сотрудников, передает телеканал NHK.

Сообщается, что инцидент произошел утром 18 января. Четверо вооруженных ножами человека ворвались в ресторан и устроили конфликт с управляющим. После этого они ранили троих сотрудников заведения и сбежали. В результате нападения один человек получил тяжелые ранения, двое остальных — легкие. Полиция ведет расследование произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января преступник с ножом в Японии захватил в заложницы сотрудницу транспортной компании Ueda Cold. Полицейским удалось освободить женщину и задержать преступника. Отмечалось, что потерпевшая не пострадала в результате происшествия.

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