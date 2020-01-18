Чикаго, США, 18 января 2020, 06:33 — REGNUM Около 830 авиарейсов были отменены в аэропортах американского Чикаго (штат Иллинойс) из-за мощного снегопада, сообщает пресс-служба местного департамента авиации.
Также около 470 рейсов в аэропортах «О'Хара» и «Мидуэй» задерживаются из-за непогоды. Сотрудники департамента советуют пассажирам, ожидающим вылета, заранее проверять статус рейсов у авиаперевозчиков.
Напомним, сильный снегопад обрушился на Чикаго 17 января. По прогнозам метеорологов, за ночь на 18 января в городе может выпасть до 12,5 сантиметров осадков. Также ожидается усиление ветра до 13,5 м/с.