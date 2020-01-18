Веллингтон, , 06:13 — REGNUM Подземные толчки магнитудой 5,3 были зафиксированы у берегов Новой Зеландии, сообщает геологическая служба США.

Эпицентр землетрясения располагался в 178 километрах к юго-востоку от острова Рауль. Глубина залегания очага сейсмособытия составила 10 километров. Информации о разрушениях или пострадавших не поступало, угроза цунами также не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 18 января землетрясение магнитудой 4,5 произошло на юге Новосибирской области. Отмечалось, что причиной сейсмособытия могли стать интенсивные горные работы.

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